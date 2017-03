Deutscher Kleinkunstpreis Wut und Zärtlichkeit für eine friedliche Welt

Am Sonntagabend wird in Mainz der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Deutsche Kleinkunstpreis verliehen. Ein Preisträger wird als "unbeugsamer Moralist" gewürdigt.

Verliehen wird der Deutsche Kleinkunstpreis vom Mainzer Forum-Theater Unterhaus, unterteilt ist die Vergabe in fünf Kategorien.

Der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz geht an den 69-jährigen Konstantin Wecker, der als "streitbarer Liedermacher und unbeugsamer Moralist" gewürdigt wird. Wecker singe mit Herz, Hirn und Haltung, mit Wut und Zärtlichkeit für eine friedliche und gerechte Welt.

In der Sparte Kabarett wird Tobias Mann geehrt, der seine ersten Erfolge in der Mainzer Fastnacht feierte. Nico Semsrott nimmt den Preis in der Sparte Kleinkunst entgegen. Den Preis für Chanson/Lied/Musik erhält das Gesangsduo "die feisten" mit Mathias Zeh und Rainer Schacht.



Den Reigen der Preisträger vervollständigt die Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger mit einem Förderpreis der Stadt Mainz. Als Gast wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zugegen sein. Erster Träger des Deutschen Kleinkunstpreises war 1972 der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch.