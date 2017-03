Deutscher Kleinkunstpreis Konstantin Wecker als "Ermutiger" gewürdigt

Am Sonntagabend ist in Mainz der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Deutsche Kleinkunstpreis verliehen worden. Der Ehrenpreisträger wurde dabei als "unbeugsamer Moralist" geehrt. Auch ein Mainzer wurde ausgezeichnet.

Als vor wenigen Wochen Europas Rechte in Koblenz aufmarschiert sei, habe er dazu getextet: Der Nationalismus sei der Anfang vom Ende der Freiheit. "Gerade in der jetzigen Zeit ist es gut, einen Ermutiger wie Konstantin Wecker an unserer Seite zu wissen", so Dreyer.