Designierte Vorsitzende der Grünen Rheinland-Pfalz Paulus setzt auf Profil und Pragmatik

Jutta Paulus ist 50 Jahre alt und studierte Pharmazie an der Marburger Philipps-Universität. In der mittelhessischen Stadt sammelte sie in den 80ern auch erste politische Erfahrungen, als sie für die Grünen ins Stadtparlament einzog. Mit ihrem Ex-Ehemann begründete sie in Neustadt/Weinstraße ein Labor für Umweltanalytik, in dem sie bis 2012 tätig war. Seitdem arbeitet sie im Bereich Qualitätsmanagement. Weil sie mit der rot-grünen Regierungspolitik unzufrieden war, trat sie in den 1990ern vorübergehend aus der Partei aus. Vor einigen Jahren begann die Mutter zweier erwachsener Kinder wieder, sich in "ihrer" Partei zu engagieren und ist aktuell Beisitzerin im Kreisverband Neustadt/Weinstraße.