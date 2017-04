"Das verflixte siebte Jahr" Verliebt, verlobt, verheiratet - geschieden

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Ehescheidungen 2016 erstmals seit fünf Jahren wieder angestiegen. Vor den Familiengerichten seien 8.897 Ehen geschieden worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit.

Am häufigsten scheiterten die Beziehungen (495 bzw. sechs Prozent) im "verflixten siebten Jahr". Auch 59 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften wurden per Gerichtsbeschluss aufgehoben. Im Vergleich: 2015 landeten 8.835 Scheidungsfälle vor Gericht. Der absolute Höhepunkt wurde im Jahr 2003 mit 11.567 Scheidungen registriert.

Der Trend, sich nach langjähriger Ehe zu trennen, halte weiterhin an. So trennten sich im vergangenen Jahr 1.484 Paare (17 Prozent), die bereits mehr als 25 Jahre lang verheiratet waren.

Das statistisch betrachtet höchste Risiko einer Ehescheidung bestand in Ludwigshafen und im Landkreis Mainz-Bingen. Dort trennten sich gemessen an der Anzahl der bestehenden Ehen annähernd doppelt so viele Paare wie in den Kreisen Cochem-Zell und Vulkaneifel. Die Zahlen machen auch deutlich, dass das Scheidungsrisiko sinkt, je mehr Kinder ein Paar hat.