Buche mit Blechkleid Baum wächst durch Auto

Eine große Buche wächst in Altenahr mitten durch ein blaugraues Auto. Dahinter steckt ein geschickter Werbegag eines Kfz-Meisters aus dem Ahrtal.

Immer wieder fotografieren Ausflügler das seltsame Kunstwerk des Kfz-Meisters Peter Schmitz im Landkreis Ahrweiler. "Ich habe noch nie gehört, dass es das so noch mal gibt in Deutschland", sagt Schmitz. "Man sieht woanders höchstens mal halbe Autos an Hauswänden."