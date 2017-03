Biodiversitätsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz 2,5 Millionen Euro für den Artenschutz

Zudem sollen auch kleine Biotope geschaffen werden, wie etwa Schulgärten. Bereits 2017 will das Umweltministerium eine Saatgutbörse und eine Online-Vermarktungsplattform starten, um beim Erhalt alter Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen zu helfen. Ministerin Höfken erklärte, nach wie vor bestehe großer Handlungsbedarf, um die Artenvielfalt zu retten. Die Hälfte der Brutvogelarten und 65 Prozent der heimischen Schmetterlinge seien vom Aussterben bedroht, auch die gefährdeten Feldhamster, Moorfrösche und Fledermäuse will die Landesregierung gezielt schützen.

Die großen Naturschutzverbände BUND und NABU unterstützen das Landesprogramm. Damit die "Aktion Grün" ein Erfolg werde, dürfe es in den für Naturschutz zuständigen Behörden aber keinen weiteren Personalabbau mehr geben, sagte der NABU-Landesvorsitzende Siegfried Schuch. Die Landesregierung hatte bereits 2015 eine Biodiversitätsstrategie beschlossen. Das jetzt gestartete Landesprogramm soll dabei helfen, die in dem Grundsatzpapier gesteckten Ziele zu erreichen. Der Name "Aktion Grün" wurde in Anlehnung an die 1995 gestartete "Aktion Blau" gewählt, mit der Rheinland-Pfalz den Gewässerschutz und die Renaturierung von Flüssen fördert.