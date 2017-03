Bezahlung von Polizeigewerkschaftern Land will bisherige Praxis überdenken

Land will bisherige Praxis überdenken

Ein Polizei-Gewerkschafter, der vom Staat finanziert wird? In Nordrhein-Westfalen sorgt das für heftigen Unmut. In Rheinland-Pfalz gibt es eine ähnliche Praxis, die nun auf dem Prüfstand steht.

In Rheinland-Pfalz erhalten Gewerkschafter der Polizei Geld vom Staat. Das gilt nach Angaben des Innenministeriums in Mainz gleichermaßen für alle Polizeigewerkschaften. Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Benno Langenberger, ist zu 100 Prozent freigestellt. Der Landeschef der größeren Gewerkschaft GdP, Ernst Scharbach, ist gewählter Personalrat und damit per Gesetz für die Arbeitnehmer-Vertretung freigestellt. Beim dritten Berufsverband, dem Bund deutscher Kriminalbeamter, schöpft der Vorsitzende Christian Soulier seine 50-prozentige Freistellung laut Ministerium nur zu einem kleinen Teil aus.