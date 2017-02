Beginn der Straßenfastnacht Närrische Weiber trotzen Tief "Thomas"

Ihre Perücken sollten die närrischen Weiber gut feststecken: Tief "Thomas" bringt zu Beginn der Straßenfastnacht Wolken, Regen und stürmischen Wind.

An diesem Donnerstag bringen die Frauen vielerorts in Rheinland-Pfalz Rathäuser unter ihre Kontrolle und läuten die tollen Tage des Straßenkarnevals ein. Nichts kann sie dabei aufhalten – nicht einmal Tief "Thomas".

Besonders stürmisch am Nachmittag

Ab jetzt regieren die "wilden Weiber"

Das Tief hat es laut Meteorologen durchaus in sich. Wolken, Regen und stürmischer Wind, im Bergland auch orkanartige Böen und Schnee sagt Stefan Laps von der MeteoGroup voraus. Besonders am Nachmittag und im Norden des Landes kann es sehr stürmisch werden.

Damit müssen besonders die Möhnen Tief "Thomas" die Stirn bieten. So nennen sich im Norden des Landes die jecken Damen. Der größte Möhnen-Verein Deutschlands hat seinen Sitz in Mühlheim-Kärlich. Hauptpersonen der Karnevalssession ist hier nicht etwa ein männliches Dreigestirn, sondern das Möhnenpaar.

Helga I. vom tanzenden Schuh

Mit der Weiberfastnacht drängt das närrische Treiben an Mosel, Nahe und Rhein am Donnerstag vom Saal auf die Straßen.

In diesem Jahr Obermöhn Helga I. vom tanzenden Schuh zum Glockenturm und ihr(e) Möhnerich Edel I. Möhnenfürst über der Altstadt. Zum Vereinsumzug ab 14.11 Uhr kommen jedes Jahr viele Besucher, um die phantasievollen Kostüme zu bestaunen.

Zu den Hochburgen der Weiberfastnacht in Rheinland-Pfalz gehört auch Trier, wo rund um den Hauptmarkt "et Trömmelche jeht". Hier stürmen die Frauen unter "Halaudi"-Rufen das Rathaus und übernehmen das Regiment.

"Schwerdonnerstag" hat Tradition

Rund um Koblenz gehören die Feiern der Möhnen am "Schwerdonnerstag" zur jahrhundertealten Tradition. So gibt es in der Koblenzer Altstadt ab 11.11 Uhr Musik und Tanz.

An der Mosel steht in Wittlich um 11.11 Uhr die Erstürmung des Alten Rathauses an - die Frauen werden dann wohl wieder über eine lange Leiter eindringen, um die Macht zu übernehmen.

Gut beschirmt an Fastnacht

Auch die Mainzer Närrinnen müssen nicht mehr die Stadt verlassen, seit gut zehn Jahren gewinnt die Weiberfastnacht auch in der Landeshauptstadt an Bedeutung. Ab 11.11 Uhr geht es auf dem Schillerplatz los, später schließt sich auf der "Lu", der Ludwigsstraße, ein "Weibertanz" an.

Zu den Höhepunkten der Weiberfastnacht an der Nahe gehört der Narrenkäfig in Bad Kreuznach, der am Donnerstag um 11.11 Uhr auf dem Kornmarkt geöffnet wird.

Ministerpräsidentin Dreyer vor Gericht

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist unterdessen in Baden-Württemberg "angeklagt". Sie muss sich vor dem hohen grobgünstigen Narrengericht zu Stockach verantworten. Die Narrengerichtsverhandlung beginnt um 17.00 Uhr. Hier heißt der Donnerstag übrigens "Schmotziger Dunschtig".

Ab Freitag legt sich der Wind

Und das Schlimmste in Sachen Wetter ist nach dem Donnerstag auch schon wieder überstanden: Schon am Freitag weht der Wind nur noch schwach bis mäßig und hier und da zeigt sich auch mal die Sonne.

Der Rosenmontag beginnt nach ersten Vorhersagen trocken, Regen gibt es mit ein bisschen Glück erst am Abend. Im vergangenen Jahr waren reihenweise Rosenmontagsumzüge wegen Sturmwarnungen abgesagt worden, auch in Mainz.