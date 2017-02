Barrieren und Beamte sollen Narren schützen "Hohe abstrakte Gefahr" an Fastnacht

Auch in anderen Städten ist ein Lkw-Fahrverbot in Arbeit. Die Polizeipräsidien prüften dazu in Abstimmung mit den Kommunen das Einrichten von Lkw-Verboten, sagte Lewentz. In Köln ist das Lkw-Fahrverbot schon beschlossen. Dort dürfen am Karnevalssonntag und am Rosenmontag in der Innenstadt keine Lkw über 7,5 Tonnen fahren.