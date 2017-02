Bald noch weniger Flüge vom Hahn aus? Ryanair investiert kräftig in Frankfurt

Der Verkauf des Hunsrück-Flughafens Hahn steht kurz vor dem Abschluss. Nun hat Ryanair angekündigt, künftig noch mehr Ziele vom Frankfurter Flughafen aus anzufliegen. Verabschiedet sich Ryanair stückweise vom Hahn?

Starten bald noch weniger Maschinen vom Hahn aus? (Archivbild)

Konkret geht es um die Ziele Barcelona, Gran Canaria, Lanzarote, Lissabon, London, Mailand, Pisa, Porto, Teneriffa, Toulouse und Valencia. Damit steht zu befürchten, dass über kurz oder lang noch weniger Flüge vom Hahn aus starten werden.

Ryanair-Chef Michael O'Leary kündigte am Dienstag auf einer Pressekonferenz an, man wolle mit dem Winterflugplan 2017/18 von Frankfurt am Main aus 20 neue Routen bedienen und mehr als 2,3 Millionen Kunden pro Jahr befördern. Der Winterflugplan tritt Ende Oktober in Kraft.

Gebührenrabatt von Fraport

Will öfter von Frankfurt fliegen: Ryanair-Chef Michael O'Leary

Bereits Ende März starten erste Ryanair-Flüge ab Frankfurt zu Ferienzielen. Im Flugplan stehen Faro, Alicante, Malaga und Palma de Mallorca. Bislang hatte Ryanair den Frankfurter Flughafen wegen hoher Gebühren gemieden, kann nun aber einen Gebührenrabatt des Betreibers Fraport nutzen. Langfristig könne er sich vorstellen, bis zu 20 Flugzeuge in Frankfurt bereitzustellen, sagte O'Leary.

Abschied auf Raten vom Hahn?

Schwieriger werde weiteres Wachstum auf der 120 Kilometer entfernten Ryanair-Basis Hahn. Dies liege an der deutschen Ticketsteuer, die Flüge von solchen Flughäfen unverhältnismäßig verteuere, kritisierte der Ryanair-Chef. Bei einer Beibehaltung der Steuer sehe er am Hahn in den kommenden beiden Jahren kaum Wachstum.

Hahn-Verkauf am Mittwoch?

Der Verkauf des Hunsrück-Flughafens Hahn an die chinesische HNA-Gruppe und ihren pfälzischen Partner ADC steht unterdessen wohl kurz vor dem Abschluss. Der Kaufvertrag soll nach SWR-Informationen am Mittwoch unterzeichnet werden. Öffentlich bestätigt wird der Verkauf vermutlich erst am Donnerstag. Zuletzt hatte das Land als Mehrheitsgesellschafter des Flughafens mit der Gruppe ADC/HNA verhandelt. HNA ist ein chinesischer Großkonzern, den der zuständige Innenminister Roger Lewentz (SPD) Mitte Februar besuchte. ADC ist eine Firma aus der Pfalz, hinter der der Ostasienkenner und ehemalige Staatssekretär Siegfried Englert steht.