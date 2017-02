Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten in Deutschland Klöckner wettert gegen Yildirim-Veranstaltung

Der heutige Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Oberhausen ruft deutschlandweit Kritik hervor. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Klöckner spricht von einer "antidemokratischen Werbeveranstaltung".

Kritisiert die Wahlkampfveranstaltung in Oberhausen: Julia Klöckner (Archivbild)

"Es ist unerträglich, dass in Deutschland Kundgebungen gegen die Abschaffung der Demokratie und für die Einführung der Todesstrafe in der Türkei stattfinden", teilte Julia Klöckner mit, die auch Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz ist. "Dass Herr Erdogan eine Kampagne betreibt, die das Ziel hat, die Türkei in eine Diktatur umzuwandeln, ist nicht akzeptabel." Dies widerspreche allen freiheitlich demokratischen Grundwerten und fordere entschiedenen Widerspruch heraus.

"Dies umso mehr, wenn dann ausländische Politiker, wie der türkische Ministerpräsident Yildirim, auf Geheiß von Herrn Erdogan auch noch nach Deutschland kommen, um hier gegen die Grundprinzipien unserer freiheitlichen Verfassung und unserer offenen Gesellschaft zu polemisieren", so Klöckner weiter. Solche "antidemokratischen und autoritären Werbeveranstaltungen" hätten auf deutschem Boden nichts verloren. Damit würden außerdem innertürkische Konflikte nach Deutschland getragen.

Integrationsbeauftrage: "Keine gute Entwicklung"

Im nordrhein-westfälischen Oberhausen hat am Mittag eine Großveranstaltung mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim begonnen. Er will für die geplante Verfassungsreform werben, die dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht verleihen würde. Bei einem Volksentscheid über die Reform Mitte April dürfen auch etwa 1,4 Millionen Türken in Deutschland abstimmen. Viele Erdogan-Anhänger sind nach Oberhausen gekommen, die türkische Regierungspartei AKP rechnete mit etwa 10.000 Zuhörern. Mehr als 300 Menschen demonstrierten gegen die Veranstaltung.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, warb vor Yildirims Auftritt für friedliche Proteste. Was sich in der Türkei abzeichne, sei "in unseren Augen ja durchaus keine gute Entwicklung und keine rechtsstaatliche Entwicklung", sagte die SPD-Politikerin am Samstag im Deutschlandfunk. Ein Verbot der Veranstaltung sei allerdings nicht hilfreich: "Mein größter Wunsch wäre, dass da sehr viele Menschen stehen, die friedlich gegen die Dinge protestieren, für die Yildirim wirbt", sagte sie.