Aufnahme in Bundessortenliste Roter Riesling kommt nach Rheinland-Pfalz

Der Rote Riesling zählt zu den Antiquitäten unter den Weinen. Er wird nicht wie der traditionelle Riesling aus grünen, sondern aus roten Trauben gewonnen. Die rote Variante erfreut sich in Hessen bereits wachsender Beliebtheit. Jetzt soll sie auch nach Rheinland-Pfalz kommen.

Roter Riesling

Ab kommenden Jahr soll die Rebsorte roter Riesling auch in Rheinland-Pfalz regulär wachsen. Ende dieses Jahres sei mit einer Eintragung in die Bundessortenliste zu rechnen, erklärte Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Dann könnten Winzer in der nächsten Pflanzzeit, die normalerweise von März bis Mai geht, die Reben in die Weinberge setzen. Rund 50 Weinbaubetriebe mit einer Fläche von etwa 40 Hektar hätten bereits Interesse gezeigt.



Bei rotem Riesling handelt es sich um eine Spielart der beliebten Sorte - nur sind die Trauben nicht wie sonst weiß, sondern rot. Der Wein habe einige Eigenschaften, die weißer Riesling nicht habe, sagt Ernst Rühl, Experte für Rebenzüchtung und Professor an der Hochschule Geisenheim. So setze die Fäulnis der Trauben etwas später ein. "Und er hat ein bisschen mehr Extrakt. Trinker haben mehr das Gefühl, Wein im Mund zu haben."

Bisher nur "aus Versuchsanbau"

In Hessen und in Sachsen-Anhalt ist der rote Riesling klassifiziert und kann schon jetzt problemlos angebaut werden. In Rheinland-Pfalz aber wollte das Ministerium auf die Zulassung durch das Bundessortenamt warten. Einige wenige Winzer haben ihn dennoch bereits an Rhein und Mosel gepflanzt: Sie bauen den roten Riesling in 22 genehmigten Versuchen an. Dann müssten die Flaschen aber den Zusatz "aus Versuchsanbau" auf dem Etikett tragen.



Nach Angaben von Weinexperte Rühl gehört der rote Riesling zu den historischen Rebsorten. Schon im Mittelalter sei er in Deutschland angebaut worden und habe damals wahrscheinlich 80 Prozent der Rebfläche ausgemacht. Im 19. Jahrhundert verschwand er von den Weinbergen. 1991 begannen die Züchter, mit ihm zu arbeiten.

Vermutlich kein rasanter Anstieg