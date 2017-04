Auf den Spuren von Slevogt und Purrmann Aquarell, Öl und die Liebe zur Pfalz

Die Faszination Italien lässt Purrmann nicht los. Freunde verhelfen ihm 1935 gegen den Willen der Nationalsozialisten zur Leitung der Villa Romana in Florenz, die er ehrenamtlich übernimmt. Zur selben Zeit werden 36 seiner Gemälde aus deutschen Museen beschlagnahmt. Nach dem Sturz Mussolinis wird es Purrmann auch in Italien zu gefährlich und er flieht mit seiner Frau in die Schweiz. Dort stirbt Mathilde nach langer Krankheit. Nach einer längeren Schaffenskrise findet Purrmann 1944 in Montagnola im Tessin eine neue Heimat und freundete sich mit dem Dichter Hermann Hesse an.