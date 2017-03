AfD-Fraktionschef verzichtet auf Anhörung Junge bittet um Immunitätsaufhebung

Der rheinland-pfälzische AfD-Fraktionschef Uwe Junge hat den Landtag gebeten, seine Immunität zur Klärung von Vorwürfen durch die Bundeswehr aufheben zu lassen. Der pensionierte Oberstleutnant erklärte am Donnerstag in Mainz, er wolle vom Recht auf Anhörung im Rechtsausschuss keinen Gebrauch machen.

Der rheinland-pfälzische AfD-Chef soll in seiner Zeit als Bundeswehr-Offizier eine Soldatin erniedrigt haben. Dabei soll er in seiner Funktion als Vorgesetzter zu der lesbischen Soldatin gesagt haben, sie könne "ja sogar wie eine Frau aussehen". Außerdem habe er gesagt, eine Familie bestehe aus "Mutter + Vater + Kinder; die Nation braucht deutsche Kinder".

Der Rechtsausschuss des Landtags hatte die Entscheidung über Aufhebung seiner Immunität am Mittwoch verschoben. Die Immunität soll die Abgeordneten schützen. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden. Wenn eine Behörde ein Straf- oder Disziplinarverfahren gegen einen Abgeordneten führen will, muss sie den Landtag erst um Aufhebung der Immunität ersuchen. Der Rechtsausschuss hatte geplant, Junge am 16. März die Gelegenheit zu geben, sich im Ausschuss zu äußern. Danach sollte eine Entscheidung getroffen werden.

Junge sagte dem SWR am Mittwoch, er sehe dem Verfahren "gelassen" entgegen. Dass er Angela Merkel im Wahlkampf als "Vaterlandsverräterin" bezeichnet habe, gibt er zu, sieht darin aber kein Fehlverhalten. Der Soldatin habe er "nichts angetan, was in diese Richtung gehen könnte". In einem anderen Interview wies er darauf hin, er habe eine Verpflichtung, auch nach seiner Dienstzeit zu Vorgängen innerhalb der Bundeswehr Verschwiegenheit zu wahren.