Abschiebungen nach Afghanistan Rheinland-Pfalz stellt sich quer

"Wir teilen die Einschätzung des Bundesinnenministers zur Sicherheitslage in Afghanistan nicht", sagte Spiegel am Montag in Mainz. Die Lage vor Ort sei "unverändert schlecht". Das Integrationsministerium nehme den jüngsten Bericht des UN-Flüchtlingswerks zur Lage in Afghanistan sehr ernst, sagte Spiegel.