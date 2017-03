Die EU greift ein, um die Gewässer sauber zu halten. In Rheinland-Pfalz ist besonders die anhaltend hohe Nitratbelastung in der Vorderpfalz und in Rheinhessen ein Problem. Weil Deutschland jahrelang keine strengeren Gegenmaßnahmen ergriffen hat, hat die EU-Kommission Deutschland im Jahr 2016 vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt.