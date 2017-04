20.000 Euro für RP-Kabinettsmitglieder Nebeneinkünfte veröffentlicht

Dass Politiker mit Nebentätigkeiten Geld verdienen, ist bekannt und nicht unumstritten. Rheinland-pfälzischen Kabinettsmitgliedern brachten diese Nebentätigkeiten 2016 mehr als 20.000 Euro ein. Am meisten kassierte der Innenminister.

Mit null Euro an Nebeneinkünften ging Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach Hause, da ihre Aufgaben in Stiftungsräten, Kuratorien und Beiräten allesamt ehrenamtlich waren. Die Zahlen gehen aus einer Landtagsdrucksache hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.