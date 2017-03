2. Jahrestag der Germanwings-Katastrophe Schlagabtausch am Gedenktag

Für die Ermittler in Frankreich und Deutschland ist die Sache klar: Co-Pilot Andreas Lubitz hat am 24. März 2015 eine Maschine der Germanwings mit 150 Menschen an Bord in den französischen See-Alpen absichtlich abstürzen lassen. Niemand überlebte. Günter Lubitz, der Vater des Co-Piloten, zweifelt dieses Ermittlungsergebnis an. Er will - fast zeitgleich mit den Gedenkfeiern - in Berlin ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten vorstellen. Die "Annahme des dauerdepressiven Co-Piloten, der vorsätzlich und geplant in suizidaler Absicht das Flugzeug in den Berg gesteuert haben soll", sei nicht zu halten, so Günter Lubitz im Einladungsschreiben zur Pressekonferenz.