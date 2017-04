Rhetorische Highlights der Woche "Heißer Scheiß" in Grün

Reaktionen auf den Brexit, auf die Saarlandwahl und die Abstimmung über die Maut: Das war eine spannende politische Woche in Berlin. Außergewöhnlich war die Woche aber auch wegen ungewöhnlicher Wortmeldungen.

Katrin Göring-Eckardt

Was ist der "heiße Scheiß der Republik"? Das haben sich wahrscheinlich Einige gefragt, die am Montag Grünen-Chefin Katrin Göring-Eckhardt zugehört haben. Als sie über das katastrophale Ergebnis der Grünen bei der Saarlandwahl und die schwachen Umfragewerte der Partei im Allgemeinen sprach: "Offensichtlich ist es so, dass die Themen, mit denen wir im Moment draußen sind, nicht gerade wahrgenommen werden als der heiße Scheiß der Republik."

Themen, mit denen die Grünen "draußen" sind? Der "heiße Scheiß"? Könnte es sein, dass Katrin Göring-Eckhardt direkt vor der Pressekonferenz HipHop gehört hat? Im Song "Bon Voyage" der Band Deichkind heißt es zum Beispiel: "Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß, wenn Du das spielst, werden meine Beine weich". Und die Beginner haben in ihrem Song "Ahnma" getextet: "Eizi Eiz, heißer Scheiß; jeden den Du kennst, kennt eine meiner Lines".

Jahrzehntealter Jugendslang

Der "heiße Scheiß" – das ist Jugendslang und bedeutet soviel wie: das Aktuelle, das Angesagte. Den Ausdruck gibt es aber schon seit Jahrzehnten. Man könnte sagen: Es ist nicht mehr so richtig der heiße Scheiß zu sagen, dass irgendetwas der heiße Scheiß ist. Und gehört diese Wortwahl in die Politik? Die Grünen-Chefin klingt im SWR-Interview der Woche ein bisschen zerknirscht: "Ja, das mit dem heißen Scheiß – da gibt es Geschmacksunterschiede, ob man die Formulierung jetzt so gut findet oder nicht..."

oops, she did it again:

Booya, derbst phat...

Immerhin redet man gerade wieder über die Grünen – insofern: Gut gemacht, liebe Katrin Göring-Eckardt: Sie könnten jetzt auch sagen "booya, derbst phat".

Bundeskanzlerin Angela Merkel

So würde sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) natürlich nie äußern - viel zu hochtourig. Merkel nähert sich Gefühlsausbrüchen von sehr weit unten an: "Der Sonntag war erstmal so ok", sagte sie nach der Wahl im Saarland, bei der die CDU überraschend mit 40,7 Prozent ein hervorragendes Ergebnis erzielte.

Zur Erinnerung: die CDU hatte bei allen fünf Landtagswahlen 2016 klar verloren, jetzt endlich mal wieder gewonnen. Das muss doch ein Grund zur Freude sein?! Doch die Kanzlerin meint: "Dann freut man sich mal; aber dann weiß man eben auch: Nach dieser Wahl ist wieder vor der nächsten Wahl."

Bei Angela Merkel kommt die Freude ins Eisfach - und Sepp Herberger grüßt mit seiner Weisheit: nach dem Spiel ist vor dem Spiel.

Bye bye Großbritannien - aber: lasst uns Freunde bleiben

Sigmar Gabriel

Endgültig vorbei ist es zwischen Großbritannien und der EU. Dazu bemühte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) einen Klassiker: "Es gibt so einen Satz aus privaten Trennungen. Da sagt man häufig "lass uns gute Freunde bleiben". Das stimmt. Aber sagt das nicht eigentlich derjenige, der verlassen hat? Und nicht der, der verlassen wurde? Egal.

Es klappt ja meistens eh nicht, gibt Gabriel zu: "Das stellt sich dann manchmal hinterher als schwierig heraus." Aber man sollte es wirklich versuchen, findet der Außenminister: "Vielleicht mit Ausnahme des Fußballplatzes."

Natürlich, bei Fußballspielen zwischen Deutschland und England kann nun wirklich niemand freundschaftliche Bemühungen erwarten.