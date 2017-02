Reporter ohne Grenzen zum Fall Yücel "Türkische Regierung schreckt vor nichts zurück"

Mit der Inhaftierung eines deutschen Korrespondenten hat das Vorgehen gegen Journalisten in der Türkei laut "Reporter ohne Grenzen" eine neue Dimension erreicht. Der Verband fordert von der Bundesregierung, die Beziehungen zur Türkei zu überdenken.

Angehörige, Freunde und Kollegen Deniz Yücels demonstrierten in Hessen für seine Freilassung.

Erst saß er lange in Polizeigewahrsam, nun wird der Korrespondent Deniz Yücel in türkische Untersuchungshaft verlegt. Das hat ein Haftrichter in Istanbul entschieden. Dem Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" wird Terror-Propaganda vorgeworfen. Er hatte unter anderem in der E-Mail-Affäre um den türkischen Energieminister recherchiert, und der ist der Schwiegersohn von Präsident Erdogan. Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, sprach im SWR über die Hintergründe.

Es wäre ja theoretisch auch eine Freilassung möglich gewesen. Hat Sie die Entscheidung des Haftrichters am Schluss dann doch überrascht?

Wir hatten natürlich bis zuletzt gehofft und alles in unseren Möglichkeiten stehende dafür getan, dass er frei kommt. Die Entscheidung hat uns aber letztlich doch überrascht. Dass ein Korrespondent einer namhaften ausländischen Redaktion sich auf einmal gegen die Anschuldigungen wehren muss, mit denen sich einheimische Journalisten schon seit einer ganzen Weile auseinandersetzen müssen, das ist eine neue Qualität.

Bitter und enttäuschend hat Bundeskanzlerin Merkel die Entscheidung genannt. Was erwarten Sie von der Bundesregierung, was kann sie tun?

Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen: Christian Mihr

Sie sollte alles dafür tun, dass Deniz Yücel frei kommt - wobei ich den Eindruck habe, dass sich die Bundesregierung in der Vergangenheit durchaus auch hinter den Kulissen dafür eingesetzt hat. Ich denke, dass sie es dabei nicht belassen wird. Die Regierung und Kanzlerin Angela Merkel müssen deutlich sagen, dass Deniz Yücel nicht der einzige Journalist ist, der in Haft sitzt, sondern, dass es noch viele andere gibt. Außerdem sollte die Regierung einmal innehalten und die Beziehungen zur Türkei überdenken. Auch darüber, wie man mit dem Thema Pressefreiheit künftig umgeht, sollte sie nachdenken.

Deniz Yücel hat kritisch über den Energieminister berichtet, nun sitzt er in U-Haft. Was heißt ein solches Vorgehen denn generell für die Arbeiten von Journalisten in der Türkei? Ist da ein freies Arbeiten überhaupt noch möglich?

Es gibt noch Inseln der Pressefreiheit in der Türkei. Und ich glaube, weiterzuarbeiten das sind wir auch jenen Menschen schuldig, die dort in der Türkei versuchen, unabhängigen Journalismus zu betreiben. Wir müssen ihnen den Rücken stärken - auch wenn dieses Urteil natürlich zur Einschüchterung beiträgt. Es schüchtert die Auslandskorrespondenten in der Türkei und die einheimischen Mitarbeiter in der Türkei doppelt ein, weil die türkische Regierung jetzt offenbar vor gar nichts mehr zurückschreckt.

Was empfehlen Sie denn anderen Auslandskorrespondenten - also Menschen, die in der Türkei leben und arbeiten? Sollen sie dort bleiben und durchhalten?

Da muss natürlich am Ende jeder einzelne Mitarbeiter gemeinsam mit seiner Redaktion und mit seinem Verlagshaus abwägen, welche Risiken es gibt. Eine Besonderheit bei Deniz Yücel war, dass er die deutsch-türkische Staatsbürgerschaft hat. Die Bedrohungslage ist eine andere mit einer türkischen Staatsbürgerschaft als mit einer rein deutschen, weil die konsularische Betreuung durch die Botschaft und ein Konsulat in derTürkei vor Ort natürlich eine ganz andere sein kann, als bei jemand wie Deniz Yücel, der eben auch die türkische Staatsbürgerschaft hat neben der deutschen. Wenn Auslandskorrespondenten am Ende abgezogen würden, wäre das letztlich fatal.