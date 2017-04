Referendum in der Türkei "Die Abstimmung wird wohl fair sein"

Am Sonntag entscheiden die Türken, ob die parlamentarische Demokratie durch ein Präsidialsystem ersetzt wird. Viele wissen aber gar nicht, worum es dabei eigentlich geht, sagt Kristian Brakel von der Heinrich-Böll-Stiftung.

Meinungsforscher sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen - ist das auch Ihr Eindruck?

Man kann das nicht genau sagen. Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann ist das in der Tat so, allerdings müssen wir sagen, dass Umfragen in der Türkei nicht besonders verlässlich sind. Wir haben das 2015 vor den vorgezogenen Neuwahlen gesehen: Da haben die meisten Umfrageinstitute auch vorausgesagt, dass sich nicht groß etwas am Wahlergebnis ändern wird im Vergleich zu den Wahlen im Juni, aber dann hat die AKP die absolute Mehrheit geholt. Das Gefühl in beiden Lagern ist auf jeden Fall, dass man hart kämpfen muss, um ein Ergebnis erreichen zu können, das einem dann jeweils recht ist.

Der Wahlkampf wird ja mit ungleichen Waffen geführt. In den Medien kommen die Gegner einer Verfassungsänderung kaum zu Wort. Diesen Missstand beklagt auch die OSZE-Wahlbeobachter-Kommission. Rechnen Sie trotzdem mit einem fairen Ablauf des Referendums am Sonntag?

Wenn wir von den Wahlen ausgehen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und auch dem, was die Wahlbeobachter damals sowohl von der OSZE als auch ein nationaler Beobachter gesagt haben, dann wird die Abstimmung am Sonntag wahrscheinlich schon fair sein. Was nicht fair ist, ist das, was im Vorfeld stattfindet, dass es gar keine Möglichkeit gibt, einen gleichberechtigten Wahlkampf zu machen. Wir wissen, dass das Ja-Lager enorme Unterstützung bekommt von den Gemeinden, zum Teil von Moscheen und dass Nein-Befürworter auf offener Straße zum Teil angegriffen oder verhaftet werden.

Für uns in Deutschland scheinen die Argumente der Befürworter dieser Verfassungsänderung schwierig nachzuvollziehen zu sein, denn immerhin wird damit ja die parlamentarische Demokratie, wie wir sie kennen, abgeschafft. Warum unterstützen trotzdem so viele Türken Präsident Erdogan mit seinem Ansinnen?

Erst einmal - und das gilt, glaube, ich für beide Lager, aber wenn man Umfragen glauben darf, noch mehr für das Ja-Lager - wissen zwei Drittel der Türkinnen und Türken gar nicht genau, über was sie da abstimmen, also auf jeden Fall nicht im Detail.

Präsident Erdogan profitiert natürlich einfach von seinem Image, das er sich über die letzten 15 Jahre aufgebaut hat, das Image als ein großer Reformer, als jemand, der die Türkei vor allem wirtschaftlich sehr, sehr stark vorangetrieben hat. Das ist ja wirklich heute ein ganz anderes Land, was den wirtschaftlichen Entwicklungsstand angeht als noch bevor die AKP an die Macht gekommen ist.