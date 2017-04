Reaktionen auf den US-Luftangriff auf Syrien Rückendeckung und scharfe Kritik

Auf den Angriff auf eine Luftwaffenbasis in Syrien durch die USA gab es am Freitagmorgen weltweit sehr unterschiedliche Reaktionen. Israel etwa begrüßte das Vorgehen, Russland und Iran verurteilten den Angriff scharf.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande formulierten nach einem Telefonat am Freitagvormittag in einer Erklärung : "Präsident Assad trägt die alleinige Verantwortung für diese Entwicklung." Sein wiederholter Einsatz von chemischen Waffen und seine Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung verlangten eine Sanktionierung, wie Frankreich und Deutschland sie bereits im Sommer 2013 nach dem Massaker von Ghuta gefordert hätten.

Russland zog nach dem Angriff der Amerikaner im Lauf des Vormittags Konsequenzen und beendete vorerst eine mit den USA geschlossene Vereinbarung über die Vermeidung von Zusammenstößen im syrischen Luftraum. Man setze das "Memorandum mit den USA über die Vermeidung von Zwischenfällen bei Flügen während Militäreinsätzen in Syrien aus", erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Bislang hatten beide Länder Daten über Flugbewegungen ausgetauscht, um Kollisionen zu verhindern.

Am Morgen hieß es in Agenturberichten, Russlands Präsident Wladimir Putin halte den US-Angriff für eine Aggression gegen eine souveräne Nation. Die Luftangriffe verletzten internationales Recht und seien ein ernsthaftes Hindernis für die Bildung einer internationalen Koalition im Kampf gegen Terrorismus.

Die türkische Regierung begrüßte den US-Angriff in Syrien dagegen. Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus sagt dem Sender Fox TV, die internationale Gemeinschaft müsse an ihrer Haltung gegenüber der "Barbarei" Assads festhalten. Die syrische Regierung müsse auf dem internationalen Parkett bestraft werden, der Friedensprozess müsse beschleunigt werden.

Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte den Angriff. Israel unterstütze die Entscheidung Trumps "voll". Der amerikanische Präsident setze damit ein starkes Signal, heißt es in der Erklärung des israelischen Ministerpräsidenten. Das militärische Eingreifen der USA mache deutlich, dass der Einsatz und die Verbreitung von chemischen Waffen nicht toleriert werden. Man hoffe, die Ansage werde auch in Teheran und Pjöngjang - also Nordkorea - gehört.