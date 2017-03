Kommentar | Pfarrhaus-Razzia in Budenheim Kirchenasyl ist ein ungeschriebenes Gesetz

Kommentar | Pfarrhaus-Razzia in Budenheim

Die Razzia in einer Kirchengemeinde wegen eines Flüchtlings hat in Rheinland-Pfalz für Aufruhr gesorgt. Der Vorfall mit rabiatem Vorgehen sei völlig unnötig gewesen, meint SWR-Redakteurin Petra Pfeiffer.

Ein afrikanischer Flüchtling schläft in einer Kirche (Archivbild)

Auf der Suche nach einem untergetauchten syrischen Flüchtling durchsuchte die Polizei vergangene Woche Räume der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius in Budenheim (Kreis Mainz-Bingen). Der Gesuchte soll nach Bulgarien gebracht werden, wo er zuerst Boden der EU betreten hatte und daher dort seinen Asylantrag stellen muss. Bei der Razzia wurde er nicht gefunden. Behörden und das Mainzer Verwaltungsgericht hatten für die Durchsuchung grünes Licht gegeben, Kirchengemeinde und Bistum Mainz sind empört.

Der Fall in Budenheim zeigt überdeutlich: Wenn es ums Kirchenasyl geht, sitzt das Misstrauen tief zwischen Staat und Kirchen. Genauer gesagt: zwischen der zuständigen Kreisverwaltung und Kirchengemeinden, die vorübergehend Flüchtlinge aufnehmen und sie für eine gewisse Zeit dem Zugriff des Staates entziehen.

Vielen politisch Verantwortlichen ist das Kirchenasyl ein Dorn im Auge. Die Gemeinden, so das Argument, stellten sich damit über das Gesetz. Sie leisteten Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt, was strafbar sei. In Deutschland dürfe es keine rechtsfreien Räume geben, das schließe sakrale Gebäude mit ein.