Protestforscher zu "Pulse of Europe" "Sehr zu begrüßen" - aber bald wieder vorbei?

Seit Wochen demonstrieren jeden Sonntag Tausende für Europa. Doch hat die "Pulse-of-Europe"-Bewegung eine Zukunft? Protestforscher Wolfgang Kaushaar ist skeptisch.

Tausende demonstrieren am vergangenen Sonntag unter anderem in Berlin für Europa.

Der Protestbewegung "Pulse of Europe" droht ein ähnliches Schicksal wie der Occupy-Bewegung: ein baldiges Ende. Davon geht der Kraushaar aus.

Der Politikwissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung sagte dem SWR, es genüge nicht, "die Europafahne zu präsentieren, gemeinsam die Europa-Hymne zu singen und sich auf ein sehr allgemein gehaltenes Zehn-Punkte-Programm zu verständigen". Das könne man zwar nur begrüßen, es sei aber nicht mehr, als symbolische Politik.

Entwicklung zur Partei nicht erkennbar

"Es ist etwas völlig anderes, auch in den politischen Prozess einzusteigen, denn dazu bedarf es konkreter politischer Forderungen, um tatsächlich etwas erreichen zu können", erklärte Kraushaar. Dass sich aus "Pulse of Europe" eine politische Partei entwickeln könne, kann er daher nicht erkennen. Es sei unklar, "an wen man sich bei dieser Gruppe wenden könne" und was sie konkret fordere.

"Pulse of Europe" wurde im Herbst 2016 in Frankfurt am Main als überparteiliche Bürgerinitiative von den Rechtsanwälten Sabine und Daniel Röder gegründet. Ihr Ziel: "Den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar zu machen." Umfragen zufolge steht eine eher schweigende Mehrheit der EU-Bürger hinter EU und Euro und wünscht sich eine stärkere politische Integration.

Wird die Bewegung wieder verpuffen? Die Anti-Globalisierungs-Bewegung und die Occupy-Bewegung wegen der Bankenkrise hätten gezeigt, was passiere, wenn keine konkreten politischen Ziele formuliert würden, so Kraushaar. Wolle die Europa-Bewegung nicht deren Schicksal teilen, müsse sie aus ihren Fehlern lernen.

Viele wollen mehr Integration

Grundsätzlich begrüßt Kraushaar die Idee, die hinter "Pulse of Europe" steckt. In den vergangenen Jahren habe sich "so viel getan, was Rechtspopulismus und Nationalismus anbelangt". Die Initiatoren hätten sich offenbar durch den Wahlerfolg Donald Trumps sowie die Volksabstimmung zum Brexit "alarmiert gesehen", und deshalb die Bewegung ins Leben gerufen.

Zur Zeit demonstrieren jeden Sonntag tausende EU-Bürger in mehr als 60 Städten - allein in Deutschland. An einer Menschenkette über die Radfahrer- und Fußgängerbrücke in Kehl beteiligten sich am Sonntag rund 1.500 Menschen.