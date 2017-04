Polizeigewalt auf der Balkan-Route Oxfam: Geflüchtete misshandelt und erniedrigt

Wenn Geflüchtete in Europa ankommen, sind sie noch lange nicht sicher vor brutaler Gewalt. Laut Hilfsorganisationen werden sie geschlagen, ausgeraubt und unmenschlich behandelt - von europäischen Polizisten.

Auf der westlichen Balkanroute droht Geflüchteten Gewalt durch die Polizei.

Flüchtlinge sind auf der westlichen Balkan-Route Gewalt und Misshandlungen durch Polizisten ausgesetzt. Das geht aus einem Bericht der Organisation Oxfam hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.

Demnach werden die Geflüchteten geschlagen, ausgeraubt und unmenschlich behandelt. Zudem haben sie laut Bericht häufig keinen Zugang zu fairen Asylverfahren. Vielfach komme es zu "illegalen Sammelausweisungen".

Ohne Schuhe zurück über die Grenze

In Ungarn seien Migranten gezwungen worden, sich nackt in den Schnee zu setzen, während Polizisten kaltes Wasser über sie gossen, steht in dem Bericht. In Bulgarien und Kroatien habe die Polizei den Flüchtlingen alle Wertsachen inklusive ihrer Schuhe abgenommen und sie dann barfuß über die Grenze zurückgeschickt. Es gibt außerdem Berichte über Misshandlungen mit Elektroschocks und Knüppeln.

In Serbien wurden Migranten demnach mit kleinen Kindern mitten in der Nacht bei Minusgraden in einem Waldstück ausgesetzt, anstatt sie wie versprochen in ein Aufnahmelager zu bringen. Diese und um die 140 ähnliche Fälle wurden dokumentiert.

Appell an Regierungen

Robert Lindner, Sprecher von Oxfam, meinte dazu: "Menschen die häufig vor unfassbarer Gewalt in ihren Heimatländern fliehen müssen, erfahren nun in Europa erneut brutale Gewalt. Das ist schockierend und beschämend. Die Organisationen fordern die betroffenen Regierungen auf, sofort damit aufzuhören, die Rechte schutzsuchender Menschen in ihren Ländern zu verletzen.