Keiner will sie - aber einig ist man sich auch nicht Politische Verwicklungen um die Sommerzeit

Keiner will sie - aber einig ist man sich auch nicht

Selten sind Union und Linke einer Meinung - aber bei der Zeitumstellung machen sie eine ungewöhnliche Ausnahme. Aber sie kämpfen nicht gemeinsam. Und so bleibt alles beim Alten.

Weniger Schlaf, aber dafür ist es abends wieder länger hell. Das sind, kurz zusammengefasst, die Vor- und Nachteile der Sommerzeit. Seit Jahren gibt es Forderungen die Zeitumstellung abzuschaffen. Eine Studie der Krankenkasse DAK zeigt, dass fast ein Drittel der Deutschen nach der Umstellung mit gesundheitlichen Problemen kämpft. Dreiviertel halten die Zeitumstellung für überflüssig. Nun ist es wieder so weit: In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren vorgestellt. Und im Bundestag formiert sich eine Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung.

Gegen die Zeitumstellung gab es in dieser Legislaturperiode schon mehr als 300 Petitionen. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: Studien zeigen zum Beispiel, dass rund um die Zeitumstellung die Zahlen von Schlaganfällen, Herzinfarkten und Schlafstörungen steigen. Die erhoffte Energieeinsparung dagegen ist nicht nachweisbar - das zeigt ein Bericht vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung vom Deutschen Bundestag.

In Deutschland gibt es die Zeitumstellung seit 1980. Grundlage dafür ist mittlerweile eine EU-weite Regelung von 2002. Eine Abschaffung ist nur über Brüssel möglich.

Die CDU/CSU-Fraktion hat deshalb Ende Januar Position gegen die Zeitumstellung bezogen - sie will für immer Winterzeit. Und wünscht sich dafür Unterstützung vom Koalitionspartner: "Ich weiß nicht, wie stark nostalgisch die SPD an den Zeitumstellungen hängen bleibt", sagt Philipp Lengsfeld. "Ich glaube, es gibt auch da genug Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens erkannt haben. Es wäre natürlich ein viel stärkeres Signal, wenn wir das als Deutscher Bundestag und nicht nur als CDU/CSU-Fraktion machen würden."

Der Koalitionspartner ist bei diesem Thema emotionslos. Der SPD-Abgeordnete Bernd Westphal: "Sicherlich haben wir in den letzten dreieinhalb Jahren auch eine ganze Menge an Themen zusammen nach vorne gebracht. Allerdings muss man auch sagen, dass das jetzt nicht das Thema Nummer eins ist bei uns auf unserer Agenda, sondern wir haben viele wichtige Themen, mit denen wir uns zurzeit auseinander setzen, und da spielt die Zeitumstellung jetzt nicht unbedingt die Relevanz vielleicht wie bei der CDU/CSU."

Also keine breite Mehrheit in der Regierungskoalition. Davon völlig unabhängig hat die Linke vergangene Woche einen Antrag zur Abschaffung in den Deutschen Bundestag eingebracht. Nächste Woche wird er voraussichtlich im Wirtschaftsausschuss beraten und zur Abstimmung gestellt. Dazu sagt Ralph Lenkert von der Linken: "Wenn er die Mehrheit im Bundestag findet, kann der Weg nach Brüssel starten. Wenn nicht, sind die Regierungskoalitionen schuld."