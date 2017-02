"One Billion Rising" weltweit am Valentinstag Protest-Tanz gegen Gewalt an Frauen

"One Billion Rising" weltweit am Valentinstag

Am Nachmittag wird man in vielen deutschen Städten sehr viele Leute tanzen sehen, zum Beispiel auch in Stuttgart, Heidelberg oder Mainz. Bei der weltweiten Kampagne "One Billion Rising" geht es nicht nur um Spaß. Am Valentinstag soll mit einem choreografierten Protest-Tanz daran erinnern, dass Frauen überall auf der Welt Opfer von Gewalt werden. In Heidelberg wird auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner mittanzen.