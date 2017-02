Kanzlerin Merkel und der US-Geheimdienst NSA "Ausspähen unter Freunden geht gar nicht"

Was wusste die Kanzlerin über das Ausspähen des BND? Das will der NSA-Untersuchungsausschuss klären.

Anfang Juni 2013: In den Radionachrichten laufen die ersten Meldungen über das, was seitdem NSA-Abhöraffäre heißt: "Die Bundesregierung will überprüfen, ob der amerikanische Geheimdienst auch Onlinedaten von Nutzern aus Deutschland ausgespäht hat. In den USA hat die NSA viele persönliche Nutzerdaten aus dem Internet abgegriffen - angeblich im Kampf gegen den Terror."