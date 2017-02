Neues Nachrichtenangebot SWR Aktuell Jederzeit überall zuverlässig informiert

SWR Aktuell ist unser neues Nachrichtenangebot. Wir informieren Sie im Web, als App, in sozialen Netzwerken, im Fernsehen und im Radio. SWR Aktuell hat für Sie viele Vorteile.

Die SWR Aktuell App begleitet Sie durch den Tag. Hier finden Sie die aktuell wichtigsten News ganz kompakt für zwischendurch. Videos und Audios in der App bieten zusätzliche Informationen. Wenn Sie bei einem Thema nichts verpassen wollen, folgen Sie der Nachrichten-Story - wir benachrichtigen Sie, wenn sich bei Ihrem Thema etwas tut. Natürlich bekommen Sie mit der App auch wichtige Eilmeldungen sofort auf Ihr Smartphone. Die SWR Aktuell App gibt es für iOS und Android .

SWR Aktuell informiert Sie im Fernsehen mehrmals am Tag: politische Ereignisse, Skandale und Verbrechen, wirtschaftliche Erfolge oder Pleiten. In der Hauptausgabe montags bis samstags um 19.30 Uhr analysiert SWR Aktuell das aktuelle Geschehen, liefert Hintergründe und Erklärungen. Die aktuelle Sendung für Ihr Bundesland finden Sie auch auf SWRAktuell.de und in der SWR Aktuell App.