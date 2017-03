'Nein'-Votum bei Türkei-Referendum "Ich befürchte, dass ich denunziert werde"

Die Abstimmung über das Türkei-Referendum hat begonnen. Türkische Wahlberechtigte in Deutschland, die mit "Nein" stimmen wollen, werden für ihre Haltung zum Teil angefeindet. Manche sind verunsichert.

Ein Präsidialsystem in der Türkei? Birgül ist dagegen. Ihren Nachnahmen will die 45-jährige Hausfrau lieber nicht nennen. Sie fühlt sich wegen ihrer Meinung von Erdogan-Anhängern eingeschüchtert. "Ich befürchte, dass ich denunziert werde", sagte sie dem SWR.

Birgül hat für sich die Konsequenzen gezogen und geht den Referendums-Befürwortern aus dem Weg. In Deutschland herrsche zwar Meinungsfreiheit, aber türkische Migranten, die gegen ein Präsidialsystem in der Türkei seien, fühlten sich trotzdem nicht frei, sagt Birgül. Diese Situation mach sie sehr wütend: "Wir leben hier in einer Demokratie und selbst hier kann ich meine Meinung nicht offen darlegen."