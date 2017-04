Nach Vergewaltigung im Livestream Polizei verhaftet 14-Jährigen

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 15 Jahre alten Mädchens in Chicago live auf Facebook hat die Polizei einen 14-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Mit dieser Festnahme sei der erste von mehreren jugendlichen Verdächtigen gefasst worden, schreibt Polizeisprecher Anthony Guglielmi auf Twitter. Der Junge werde sich wegen dreier Verbrechen verantworten müssen, schrieb die "Chicago Tribune" am Samstagabend (Ortszeit).

Insgesamt sollen bis zu sechs Täter an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein. Im Livestream auf Facebook hatten rund 40 Menschen zugesehen, keiner hatte die Polizei alarmiert.

Das Mädchen hatte den Abend des 18. März mit seiner Familie verbracht und war am nächsten Tag mit ihr zur Kirche gegangen. Danach wurde es in der Nähe seiner Wohnung abgesetzt und verschwand. Am 21. März wurde es wieder aufgefunden.