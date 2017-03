Nach dem Anschlag in London Einzeltäter - "eine besonders perfide Gefahr"

Die britischen Behörden haben nach den Angriffen am Mittwoch in London sehr schnell von einem Terror-Anschlag gesprochen. Sind solche Einzeltäter die neue große islamistische Bedrohung?

Derzeit deutet alles darauf hin, dass es sich bei den Angriffen am Mittwoch in London um einen Einzeltäter handelt - so wie etwa beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember oder auch im Hauptbahnhof von Hannover beim Angriff auf einen Bundespolizisten vor gut einem Jahr. Wir haben mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg darüber gesprochen, ob solche Einzeltäter die neue islamistische Gefahr darstellen.

Michael Götschenberg: Es ist keine neue, aber eine besonders perfide – weil sie für die Sicherheitsbehörden nur sehr schwer zu entdecken ist. Normalerweise gehen die Sicherheitsbehörden so vor, dass sie etwa versuchen, Netzwerke zu entdecken und Personen, die dazu gehören, zu identifizieren, um auf diese Weise mögliche Attentäter auszumachen und im Visier zu haben. Doch Personen, die sich still und leise radikalisieren, die möglicherweise mit den bekannten Netzwerken auch gar keine Verbindung haben, sind für die Sicherheitsbehörden nur sehr schwer oder auch gar nicht zu entdecken – und dementsprechend können solche Anschläge nicht verhindert werden.

Wir haben es mittlerweile mit dem Phänomen zu tun, dass der IS weniger darauf setzt, Leute aus Europa, aus der westlichen Welt zu bewegen, nach Syrien oder in den Irak zu kommen, sondern eher propagiert, Anschläge zuhause zu verüben. Dementsprechend ist dieser Typ Attentäter einer, der möglicherweise nie beim IS gewesen ist, zum Teil gar keine Verbindung zum IS hat, aber trotzdem im Namen des IS handeln will.

Nach einem solchen Terroranschlag kommt natürlich die Sorge auf, wie es um die Sicherheitslage hier bei uns bestellt ist. Wie schätzen die Behörden die Situation aktuell in Deutschland ein?

Die ist nach wie vor sehr angespannt, sehr prekär, daran hat sich nichts geändert. Es ist so, dass das Aufkommen an Warnhinweisen, die die Behörden aus allen möglichen Bereichen bekommen, nach wie vor sehr hoch ist; dementsprechend ist auch die Anspannung bei den Sicherheitsbehörden sehr hoch. Leider muss man damit rechnen, dass ein Anschlag – ob nun in der Art wie in London oder ein größeres Szenario - auch bei uns nach wie vor immer möglich ist.