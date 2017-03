Nach der Saarland-Wahl Verblüffung in Berlin

Verblüffung in Berlin

Nach der Saar-Wahl herrschte in Berlin bei Union und SPD gleichermaßen Verblüffung. So ein Ergebnis hatten beide Parteien nicht erwartet.

SPD-Vize Ralf Stegner musste zugeben, dass die SPD nicht zufrieden sei. Aber ohne SPD könne an der Saar keine Regierung gebildet werden.

Auch Justizminister Heiko Maas, SPD-Chef an der Saar, räumte ein, dass die Bäume für seine Partei nicht in den Himmel gewachsen seien. Aber ohne den neuen Hoffnungsträger, SPD-Chef Martin Schulz, hätte die Partei wohl noch schlechter abgeschnitten. Die Saar-Wahl sei kein Test für den Bund, so Maas.