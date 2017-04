Nach dem Anschlag von Stockholm Was wir bis jetzt wissen - und was nicht

Wie immer herrscht kurz nach einem Anschlag Ratlosigkeit. ARD-Stockholm-Korrespondent Carsten Schmiester fasst zusammen, was mittlerweile bekannt ist.

Stockholm: der ramponierte Lkw des Täters.

Der Mann, der festgenommen wurde, hat den LKW "wahrscheinlich" gesteuert. Was wissen wir über den ihn?

Quelle ist ein Interview des schwedischen Radios - eine sehr verlässliche Quelle: Kollegen, die sich gut überlegen, was sie an die Öffentlichkeit herausgeben. Die haben mit einem Polizei-Sprecher geredet und der hat gesagt, nach seinem Verständnis sei die festgenommene Person der Ausführende der Tat, also höchstwahrscheinlich der Fahrer. Das ist eine neue Information. Bislang wussten wir gar nicht inwieweit der überhaupt etwas mit der Tat zu tun hat. Nun scheint es zumindest aus Sicht der Polizei festzustehen. Sie wissen auch schon ein bisschen was über seine Identität: Das schwedische Radio berichtet jetzt, dass der Tatverdächtige offensichtlich aus Usbekistan stammt und diese Information komme von deutschen öffentlichen "Agenturen" - also vermutlich von der Polizei, vielleicht vom Geheimdienst, die mit den schwedischen Geheimdiensten zusammenarbeitet. Das ist überraschend und interessant.

Es war ja auch die Rede von einer zweiten Festnahme. Gibt es da schon gesicherte Informationen?

Nein. Fest steht allerdings, dass es eine zweite Festnahme in der Nacht gegeben hat. Nur, ob es einen Zusammenhang mit dem LKW-Anschlag gibt, ist bislang von der Polizei nicht bestätigt worden. Was wir im Moment wissen ist, dass es in der Nacht auch weitere Razzien gegeben hat. Da sind wohl mehrere Wohnungen durchsucht worden. Ob es dort noch bislang nicht bekannt gemachte zusätzliche Verhaftungen oder zusätzliche Festnahmen gegeben hat, ist ebenfalls unklar.

Bei vergangenen Anschlägen hat sich die Terrorgruppe Islamischer Staat ziemlich schnell gemeldet und zu den Taten bekannt – das ist bislang nicht passiert. Was bedeutet das?

Das bedeutet, dass man im Moment nur spekulieren kann und das sollte man nicht tun. Da ist Vorsicht geboten. Es gab hier Berichte, dass dieser Mann, den man festgenommen hat, möglicherweise ein Sympathisant der Terrorgruppe IS ist. Aber auch dazu hat sich die Polizei nicht geäußert. Kein Bekennerschreiben, überhaupt kein Indiz, außer dass wir wissen, dass der Tatablauf wohl zumindest sehr sehr schnell vor sich gegangen ist. Dieser Lastwagen ist nur Minuten vor der eigentlichen Tat gestohlen worden. Das kann geplant gewesen sein. Möglicherweise hat ein Mann, der vorhatte so etwas zu machen, diese plötzliche Gelegenheit plötzlich und spontan gesagt: jetzt schlage ich zu. Und das öffnet wiederum Tür und Tor für alle möglichen Motive. Es muss also nicht mal unbedingt Terrorismus sein, obwohl es sicherlich wahrscheinlich ist.

Nach dem Anschlag herrschte gestern Ausnahmezustand in Stockholm – wie ist heute Morgen die Situation in der schwedischen Hauptstadt und im ganzen Land?