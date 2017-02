Amnesty International Jahresbericht Wenn aus Menschen Sündenböcke werden

Wenn Rechte von Menschen missachtet werden, denken wir oft an ferne Länder. Aber auch in Europa inklusive Deutschland seien sie in Gefahr, warnt Amnesty International.

Migrationskontrolle versus Menschenrecht auf Asyl

Im vergangenen Jahr sei "die Welt finsterer und unsicherer geworden", heißt es im neuen Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Besondere Sorge bereiten der Organisation Diskriminierungen, Hetzparolen und Hassverbrechen in den USA und Europa.

"Was wir sehen ist, dass die Idee der menschlichen Würde und Gleichheit mit einem sehr machtvollen Diskurs über Schuld, Angst und der Suche nach Sündenböcken aufs Heftigste angegriffen wurde. Vor allen Dingen von jenen, die entweder versuchen, um jeden Preis an die Macht zu kommen oder an der Macht zu bleiben", sagt der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko. Er spricht von den USA und von der Türkei. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sei das "möglicherweise größte der vielen politischen Erdbeben" gewesen, heißt es in dem Bericht.

Flüchtlingsabkommen: unwürdige Bedingungen in Haftzentren

Amnesty: Verantwortung für Flüchtlinge auch außerhalb der EU-Grenzen

Aber auch die EU kommt nicht ungeschoren davon. Amnesty warnt eindringlich davor, die Verantwortung für Flüchtlinge an Länder wie Libyen einfach abzugeben: Flüchtlinge und Migranten würden in Libyen in Haftzentren gebracht, wo sie oft auf unbestimmte Zeit, ohne Kontakt zur Außenwelt und unter unwürdigen Bedingungen festgehalten würden. Angehörige der libyschen Küstenwache misshandelten sie außerdem. Durch Kooperation wie diese nehme die Europäische Union schwere Menschenrechtsverletzungen wissentlich in Kauf.

Deutschland: Mehr Schutz für Flüchtlingsunterkünfte

Klare Worte gibt es auch in Richtung Deutschland. Im vergangenen Jahr noch hat Amnesty die Willkommenskultur hier im Land gelobt. Jetzt warnen die Menschenrechtler Deutschland davor, bei allen Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik das Menschenrecht Asyl nicht aus dem Blick zu verlieren. Deutsche Flüchtlingspolitik sei häufig geprägt davon, wie Migration kontrolliert werden kann - und auch der Bundestagswahlkampf spiele dabei eine Rolle.

"Die erheblichen Anstrengungen" Deutschlands, Flüchtlinge unterzubringen, werden in dem Bericht zwar gelobt. Doch die Organisation kritisiert, dass die Regierung mehrere Gesetze verabschiedet habe, die die Rechte von Asylsuchenden einschränkten. Außerdem prangert sie an, dass die Zahl rassistischer Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte weiterhin hoch sei. In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 hätten die deutschen Behörden 813 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte und 1.803 Straftaten gegen Asylsuchende registriert, bei denen 254 Menschen verletzt worden seien.

Forderung: Keine Abschiebungen nach Afghanistan

Abschiebungen nach Afghanistan darf es nach Einschätzung von Amnesty nicht geben: Das Land ist eines von vielen, in denen sich die Situation im vergangenen Jahr verschlechtert hat.

Amnesty ruft dazu auf, sich mutig für Menschenrechte einzusetzen. In dem Bericht heißt es: "Gerade in solchen Zeiten werden couragierte Stimmen gebraucht, ganz normale Heldinnen und Helden, die sich gegen Unrecht und Unterdrückung erheben."