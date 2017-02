Martin Schulz will an Agenda 2010 rütteln Alles ein politischer Coup?

Martin Schulz will an Agenda 2010 rütteln

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die umstrittene Agenda 2010 gerechter gestalten. Politisches Kalkül, findet SWR-Hauptstadtkorrespondent Frank Wahlig.

Mit der Agenda 2010 hat sich die SPD verändert. Martin Schulz will das Thema Gerechtigkeit wieder in den Mittelpunkt rücken.

Martin Schulz soll für die SPD als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl im Herbst antreten. Bisher hat er vor allem mit Sympathie und dem Thema Gerechtigkeit allgemein gepunktet. Jetzt fängt Schulz aber offenbar an, konkrete inhaltliche Akzente zu setzen. In Medienberichten heißt es, er wolle die Agenda 2010 - das umstrittene Reformprojekt, das unter SPD-Kanzler Schröder eingeführt wurde - verändern.

Will Schulz mit seiner Strategie die vor 12 oder 14 Jahren abgesprungenen SPD-Wähler wieder zurückholen?

Frank Wahlig: Zunächst einmal geht es ihm um die Gewerkschaften, um die Linke in der SPD und um die Linke im Bundestag. Sie alle haben Hartz IV oder die Agenda 2010 abgelehnt. Jetzt kann Martin Schulz sagen: 'Ich mach’s mit Gerechtigkeit und wir fangen an. Wir beenden befristete Arbeitsverhältnisse oder schränken sie ein.' Nicht wissend, dass zu befristeten Arbeitsverhältnissen vielleicht auch Ausbildung, wie eine Lehre, dazugehört. 'Wir geben den besorgten Bürgern mehr Geld und mehr Sicherheit. Das ist Gerechtigkeit, Hurra.' So haben andere Leute, die populär sein wollten, auch schon argumentiert.