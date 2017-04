Lohnt sich recyceln bei Raketen? "Konkurrenz tut der gesamten Raumfahrt gut"

Space X hat hat schon vor einiger Zeit eine Rakete nach dem Flug ins All wieder sicher landen lassen. Was ist jetzt dazugekommen? Wir haben mit dem Journalisten und Weltraum-Experten Dirk Lorenzen gesprochen.

Start einer Space X Falcon 9.

Normale Raketen halten etwa acht oder zehn Minuten. Nach dieser Zeit ist das, was die Rakete transportiert, im All; die Triebwerke werden abgeschaltet und die riesige teure Rakete fällt als ausgebrannter Schrott ins Meer. Nicht so bei Space X.

Dirk Lorenzen: Jetzt hat man es tatsächlich geschafft, diese eine Raketenstufe, die da zurückgekommen ist, zum zweiten Mal fliegen zu lassen. Zumindest der untere Teil ist also tatsächlich eine Recycling-Rakete - Fachleute sprechen von der ersten Stufe zu einer Recycling-Rakete.

Ein Raketenstart setzt unglaubliche Kräfte frei, die Temperaturen sind enorm, das ganze Ding wird minutenlang durchgeschüttelt. Muss man da vor einem neuen Neustart nicht jede einzelne Schraube kontrollieren?

Das muss man. Das ist tatsächlich sehr aufwendig. Wiederverwendbarkeit ist schön, ob sie bei der Raumfahrt wirklich viel hilft, hängt vor allem davon ab, ob sie die Raumfahrt billiger macht. Bei diesem Punkt hält sich Elon Musk und auch Space X noch etwas bedeckt. Man muss ganz genau testen, ob sich das am Ende des Tages wirklich lohnt.

Es gibt historische Beispiele: Teile des Space Shuttle der amerikanischen Raumfähre waren wiederverwendbar. Die kleinen Feststoff-Raketen wurden wiederverwendet und auch die Raumfähre selbst. Gleichzeitig war das Space Shuttle das teuerste Raketensystem, das man sich nur vorstellen konnte. Also, Wiederverwendbarkeit allein muss noch nicht helfen; sie hilft nur dann, wenn sie Raumfahrt wirklich billiger macht.

Europas Raumfahrt-Agentur ESA will 2020 das erste Mal die neue Ariane 6 starten, die NASA vielleicht 2018 die neue Riesenrakete SLS. Es scheint so, als würde Space X seine Projekte viel schneller hinbekommen. Wie kommt das?

So viel schneller bekommt Space X das gar nicht hin. Man hat an diesem Projekt etwa 15 Jahre gearbeitet. Space X ist sicherlich ein bisschen unkonventioneller. Bei der ESA gibt es viele Staaten, die mitsprechen wollen. Gleichzeitig muss man sagen, dass Space X dies im Auftrag der NASA macht. Es ist nicht das private Geld von Elon Musk, das dort verwendet wird. Die meisten Raketen-Entwicklungen profitieren davon, dass Space X milliardenschwere Verträge hat, um für die NASA, um für das US-Verteidigungsministerium, Missionen durchzuführen.

Gleichzeit ist klar: Elon Musk geht da ganz pfiffig heran. Er weiß sich sehr gut dazustellen und treibt mit seinen Twitter-Meldungen die anderen vor sich her. Und tatsächlich hat er die Raumfahrt richtig aufgemischt. Die Ariane 6 wird in Europa die Startkosten so etwa halbieren, das wäre ohne Space X sicherlich nicht möglich gewesen. Diese Konkurrenz tut der gesamten Raumfahrt gut.

Gibt es irgendwo bei der NASA oder bei der ESA außerhalb von dieser Kooperation mit Space X noch Ideen, selbst recyclingfähige Raketen zu bauen?

Man guckt sich das sehr genau an. Noch vor wenigen Jahren galt der Begriff 'wiederverwendbar" als geradezu obszön in diesen klassischen Raumfahrt-Kreisen. Nun sagen alle: Es muss sich wirklich rechnen. Das ist bei den wenigen Starts, die die Ariane durchführt, kaum möglich. Denn, wenn man diese Teile wiederverwertet - und Space X hat bereits neun Mal so eine Raketenstufe zurückkommen lassen - dann heißt das, dass die Stückkosten, wenn man neue Raketen baut, gleichzeitig in die Höhe schnellen. Dieses Modell von Space X lohnt sich also nur, wenn man sehr viele Raketenstarts hat, möglichst mehrere pro Woche. Dann kann das wirklich eine Goldgrube werden.

Aus diesem Grund ist Space X auch so hinterher, Riesenprojekte mit Google anzustoßen: Da will man mehr als 4.000 Satelliten ins All starten, damit die gesamte Erde mit dem Internet versorgt werden kann. Also, dieses Wiederverwerten ist sehr schön, eine tolle Ingenieursleistung - aber, ob man das wirklich für die Raumfahrt braucht, das ist mit der noch keineswegs bewiesen - auch wenn die heutige Demonstration sehr eindrucksvoll war.