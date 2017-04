Letzter Tag des Türkei-Referendums in Deutschland Auslandstürken könnten die Wahl entscheiden

Die Abstimmung für das türkische Verfassungsreferendum in Deutschland geht heute zu Ende. Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab - trotzdem machte Erdogan noch einmal mobil.

Beim türkischen Verfassungsreferendum in Deutschland zeichnet sich offenbar eine hohe Wahlbeteiligung ab. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu vom Samstag haben in den zurückliegenden zwei Wochen bis jetzt rund 39 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Türkische Gemeinde in Deutschland rechnet mit einem knappen Ergebnis.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan rief verbleibende Wähler nochmal zur Stimmabgabe auf: "Ich rufe dem Ausland von Istanbul aus zu: Unterschätzt es nicht, geht ohne zu zögern an die Wahlurnen und stimmt ab", sagte Erdogan am Samstag bei einer Wahlgroßveranstaltung in Istanbul.

Abstimmung in Deutschland läuft bis 21 Uhr

Auslandstürken machen etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus und könnten bei einem knappen Ausgang entscheidend sein. In Deutschland ist die Zahl der wahlberechtigten Auslandstürken mit mehr als 1,4 Millionen am höchsten.