Elektronikgeräte auf Flugreisen Laptop als Sprengstoff-Versteck

Terroristen sind offenbar in der Lage, Sprengstoff in Laptops durch Sicherheitskontrollen zu schmuggeln.

Laptops und andere Elektronikgeräte können offenbar so als Versteck für Sprengstoff genutzt werden, dass Scanner an Flughäfen diese Gefahr nicht erkennen. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf Geheimdienste.

Das US-Heimatschutzministerin bestätigte die Berichte nicht. Es gebe jedoch Hinweise darauf, "dass Terrorgruppen weiterhin die zivile Luftfahrt zum Ziel haben". Dazu gehöre auch das Einschmuggeln von Sprengladungen in Elektronikgeräten, hieß es in einer Stellungnahme.

Die USA und Großbritannien haben in der vergangenen Woche überraschend ihre Sicherheitsvorschriften für Direktflüge von zehn Flughäfen im Nahen Osten und Afrika verschärft: Laptops und ähnlichen Geräte dürfen nicht mehr im Handgepäck mitgenommen werden.

An Bord verboten sind alle elektronischen Geräte, die größer als Mobiltelefone sind, also auch Tablet-Computer, E-Book-Reader oder Kameras. Die Elektronikgeräte können jedoch im Gepäck aufgegeben werden, das im Flugzeugbauch verstaut wird. Medizinische Geräte bleiben im Handgepäck an Bord erlaubt.