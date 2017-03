Krise kurios zwischen Türkei und Niederlande Da lachen ja die Kühe!

Oder die jungen Männer an der Schwarzmeerküste, die ihrem Ärger über die Niederlande Luft machen, indem sie eine blau-weiß-rote Flagge mit Benzin übergossen und anzündeten. Doch, kleines Versehen: die Farben stimmten, nicht aber ihre Anordnung, es war die französische Flagge. Hoffentlich heizt das den diplomatische Krisenherd nicht weiter an.

Gerade in der derzeitigen Situation sei es wichtig, nicht alle Ereignisse zu ernst zu nehmen: "Wenn wir nicht den Humor hätten und nicht lachen könnten, wäre das wirklich nicht auszuhalten. Wir müssen lachen, wir sollten lachen und wir dürfen auch lachen. Und wir brauchen das Lachen, um die Spannung aufzulösen." Für ihn sei das Lachen mit Blick auf die Türkei auch befreiend, sagte Çevikkollu, auch wenn es "im Herzen weh" tue, wenn sich das Land seiner Eltern in eine Diktatur zu verwandeln drohe.

Besonders amüsant findet der Kabarettist, dass man die Niederländer ärgern will und dann Dinge verwechselt, wie im Fall der falschen Flagge. "Es ist einfach lustig, weil man sieht: Da arbeitet Dummheit in großen Schritten."

Türkei-Korrespondent Buttkereit kennt noch einen kuriosen Vorfall: Ein Türke rief bei der Polizei in Rotterdam an und ließ Kapellenmusik aus der osmanischen Zeit in den Telefonhörer plärren. Die Polizisten wunderten sich vermutlich sehr, denn mit den Niederlanden hatten sie nichts zu tun: Es war die Polizei in Rotterdam im US-Staat New York.