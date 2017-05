Konzerne und Geheimdienste im Rennen um den Quantencomputer "WannaCry" war nur ein Vorgeschmack

Der Messestand einer IT-Sicherheitsfirma in China.

Einkaufen im Netz, Onlinebanking oder auch das Herunterladen eines Software-Updates sind Internetanwendungen, die ohne Verschlüsselung nicht denkbar sind. In vielen Fällen bemerkt der normale Nutzer davon nichts, denn die heute gängige Kryptografie baut auf ein Verfahren, bei dem Schlüssel mehr oder weniger automatisch hinterlegt, überprüft und ausgetauscht werden.

Die Sicherheit dieser Public-Key-Kryptografie ist momentan Grundlage aller Geschäfte im Netz. Doch Experten sind sich einig, dass das nicht mehr lange so bleiben wird.

"Vor ungefähr 20 Jahren hat ein amerikanischer Informatiker herausgefunden, dass Quantencomputer, die es bis da nur als Konzepte gab, die Grundlage für die Public-Key-Kryptografie, so wie wir sie heute haben, komplett zerstören werden", erklärt Johannes Buchmann, Professor für Informatik und Mathematik an der TU Darmstadt.

Quantencomputer können stark vereinfacht dargestellt besser und schneller raten, welche Zahlenketten einer Verschlüsselung zu Grunde liegen - und sie wesentlich einfacher knacken. Nach jahrelanger Grundlagenforschung fließt nun immer mehr Geld in konkrete Umsetzungsprojekte, beobachtet Professor Buchmann.

Die Forschungsabteilung von Google, das Quantum Artificial Intelligence Lab, will schon 2019 den ersten universellen Quantencomputer entwickeln. Auch der Chiphersteller Intel forscht an Quantencomputern, ebenso wie IBM sowie chinesische und japanische Unternehmen. Die EU hat vor kurzem erst eine Milliarde Euro Forschungsgelder dafür bereitgestellt.

Nach Einschätzung des Informatikers Buchmann, verfügen Unternehmen über Budgets, die damit gut konkurrieren können und noch oberhalb dessen liegen. Hinzu kommt, dass mit einiger Sicherheit auch Geheimdienste in diesem Bereich forschen. Allerdings nicht um bessere Suchmaschinen zu bauen, sondern vor allem um Verschlüsselungsverfahren von Gegnern zu knacken.

Ein Indiz dafür, wie nah wir dem Quantencomputer-Zeitalter stehen, hat der US-Geheimdienst NSA vor Kurzem selbst geliefert. Zur Überraschung der Kryptografie-Experten kündigte die NSA vergangenes Jahr an, die eigenen Verschlüsselungsverfahren ab sofort auf Post-Quantum-Verfahren umzustellen, also auf Verfahren die gegen Angriffe durch Quantenrechner sicher sein werden.

Für das Vorgehen der NSA gebe es gute Gründe, meint Walter Fumy, Chef der Forschungsabteilung bei der Bundesdruckerei. "Ich bin völlig davon überzeugt, dass nicht alles offen gehandhabt wird und dass bestimmte Institutionen an dem Thema forschen und der Welt und der Wissenschaft nicht mitteilen, wie weit sie sind."

Bei einem Kongress des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik waren sich Experten in dieser Woche einig, dass Handlungsbedarf besteht. Neue Sicherungsverfahren müssten her, die von Quantencomputern weniger schnell entschlüsselt werden können. Die US-Behörde NIST, die für technische Standards zuständig ist, hat bereits eine weltweite Ausschreibung für Postquantum-Kryptographie-Standards eröffnet.