Kongress zu Weltraumschrott Kleine Trümmer - große Gefahr für Raumfahrt

Im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt findet der weltgrößte Kongress zu den Gefahren von Weltraumschrott statt. Forscher schätzen, dass derzeit rund 730.000 Objekte die Erde umrunden.

Bisher stoßen circa alle zehn Jahre zwei große Satelliten in der Erdumlaufbahn zusammen. Dabei entstehen Hunderte kleinere Trümmer, die wieder mit anderen Schrottresten zusammenstoßen und so innerhalb kürzester Zeit zu Tausenden von Trümmerteilen werden. Experten warnen, dass das "Minenfeld" über der Erde immer dichter wird und dringend aufgeräumt werden muss. Sonst könnte in 100 Jahren dort oben kein Platz mehr für Satelliten sein.