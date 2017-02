Kommentar zur Wahl des Bundespräsidenten Höfliche Reden sind nicht seine Paradedisziplin

Steinmeier hat schon angekündigt, nachdem er jetzt so viel durch die Welt gejettet ist, sich mehr in Deutschland umzutun, Bürger vor Ort zu besuchen. Das ist natürlich ein schlauer Schachzug, denn in den nächsten Monaten bis zur Bundestagswahl spielt die Musik zuhause. Hier "Bella Figura" abzugeben, heißt natürlich auch für die SPD punkten - selbst wenn das niemand ausspricht.

Nun haben die Sozialdemokraten also zwei aktuelle Publikumsrenner an der Spitze und Konkurrentin Angela Merkel sieht dagegen alt aus. Das kann sich bis September aber noch ändern. Steinmeier kennen wir überwiegend von Bildern auf Flughäfen am anderen Ende der Welt. Jetzt muss er in Deutschland mitreißende Reden halten. Und das ist, höflich gesagt, nicht gerade seine Paradedisziplin.