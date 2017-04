Kommentar zur Frankreichwahl Die größte Gruppe hat extrem gewählt

Man hat den Aufschlag bis Paris gehört, so groß waren die Steine, die in Berlin, in Brüssel, ja auch in anderen europäischen Hauptstädten und auch in Teilen von Frankreich gestern Abend punkt 20:00 Uhr vielen Menschen vom Herzen gefallen sind: Der junge, sympathische, europafreundliche Emmanuel Macron hat es in den zweiten Wahlgang geschafft. Klar, die nationalistische Marine Le Pen auch. Aber was heißt das schon. Die schlägt der junge Shooting-Star in der Stichwahl in zwei Wochen wenn es sein muss im Halbschlaf. Und dann können wir endlich wieder alle ruhig schlafen. Europa ist gerettet. In den Bankhäusern knallen schon die Sekt, Verzeihung, die Champagnerkorken.