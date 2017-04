Kommentar zum Türkei-Referendum Pyrrhus-Sieg für Erdogan

Er hat sich um kurz vor 23 Uhr Ortszeit zum Wahlsieger erklärt. Recep Tayyip Erdogan bekommt, wonach es ihn so sehr gelüstet – Macht und noch mehr Macht. Der 63-jährige Präsident hat am 16. April 2017 einen Pyrrhus-Sieg eingefahren: Das türkische Volk ist tief gespalten, die Beziehungen zur EU sind zerrüttet, das Verhältnis zu Deutschland ist auf dem Tiefpunkt.

"Na und?", sagt eine Mehrheit der Urnengänger. Für sie ist Erdogan eine Lichtgestalt, ein selbstbewusster und ein starker Führer. Der Sieg ist knapp und der Sieg ist eine Niederlage. Zu allererst für die Demokratie in der Türkei. Zu viel Macht mit zu wenig Kontrolle wird in die Hände einer einzigen Person gelegt. Geschichte wiederholt sich in Variationen. Europa und Südamerika haben die Konzentration von Macht in den Händen von Populisten und Demagogen teuer bezahlen müssen. Möge der Türkei dieses Los erspart bleiben.