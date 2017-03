Kommentar zum deutsch-türkischen Verhältnis Der Tiefpunkt ist eine weite Ebene

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einem Auftritt in Hamburg

Die Mehrheit der Deutschen möchte, dass die Regierung gegenüber der Türkei hart auftritt. Offensiv und deutlich soll die Regierung den Türken klar machen, was Sache ist. Keine Wahlkampfauftritte türkischer Politiker, Freiheit für festgesetzte Journalisten – das soll mehr als nur gefordert werden.

Die schwache Kanzlerin, erpressbar vom Sultan am Bosporus: dieses Bild sollte gezeichnet werden.

Der Nazivergleich ist schlichtweg falsch, weil Deutschland heute nicht ist, was Deutschland gestern einmal war. Das weiß auch der türkische Beschimpfer. Dumm ist das Ganze sicherlich auch. Geschichtsvergessen sowieso. Das ist aber auch alles. Nazi meint eigentlich nicht Nazi, sondern ist zum bloßen Schimpfwort geworden. Wenn einer einen beleidigen will, ist "Nazi" die erste Wahl.

Die Kanzlerin hat im Bundestag dazu gesagt, was gesagt werden musste: Dass Nazi-Beschimpfungen die braune Terrorherrschaft verharmlosen. Sie weiß, die Tiefebene der schlechten Beziehungen ist weit. Sie will sich nicht von Erdogan vorschreiben lassen, wie sie sich zu verhalten hat und worüber sie sich zu empören hat.

Merkel droht nicht mit Wirtschaftssanktionen, mit der Aussetzung der EU-Beitrittsverhandlungen oder einem Besuchsverbot für türkische Politiker. All dies würde den Weg über die Tiefebene noch mühsamer machen. Merkel ist Realpolitikerin und keine oppositionelle Empörungspolitikerin.

Vielleicht braucht es solche Krisen. Die Regierungen beider Länder können dann eine Vorstellung davon bekommen, was man einander Wert ist, was die Beziehung ausmacht. Der Blick auf das Verhältnis wird in der Krise entspannter. Es gibt keine Phrasen von Freundschaft zwischen den Ländern - die sind etwas aus der Klamottenkiste der Diplomatie.