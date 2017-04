Kommentar zum Anschlag auf BVB-Bus "Da bleibt einem die Spucke weg!"

Was für eine Wendung: Ein 28-jähriger Mann begeht einen Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund - mit dem Ziel, Spieler zu verletzen oder zu töten, um an der Börse Spekulationsgewinne einzustreichen. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg!

Nach Berechnungen des ARD-Börsenstudios wäre damit maximal unter besten Bedingungen ein Gewinn in Höhe von 270.000 Euro zu erzielen gewesen, realistisch jedoch deutlich weniger. Ein Verbrechen, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gegeben hat.