Kommentar zu Merkel in Washington Ein Anfang, aber es bleibt schwierig

"Freundschaftlich und warmherzig", nannte Kanzlerin Merkel den Empfang durch US-Präsident Trump. Doch viele Kontroversen bleiben, kommentiert SWR-Berlin-Korrespondent Stephan Ueberbach, der die Dienstreise nach Washington mitgemacht hat.

Das erste Treffen von Kanzlerin Merkel und Präsident Trump im Weißen Haus.

Immerhin. Dieser Antrittsbesuch in Washington ist vergleichsweise reibungslos über die Bühne gegangen. Von der schneesturmbedingten Absage am Montag einmal abgesehen. Aber anders als beim mexikanischen Präsidenten gab es keine Ausladung in letzter Sekunde.

Trump hat auch nicht einfach den Telefonhörer auf die Gabel geknallt wie im Gespräch mit dem Regierungschef Australiens, und wütende Twitter-Gewitter wie im US-Wahlkampf sind ebenfalls ausgeblieben. Damals hatte der Präsidentschafts-Kandidat Trump die deutsche Flüchtlingspolitik noch wahlweise als Schande, als Katastrophe oder schlichtweg als geisteskrank attackiert.

Das Treffen verlief professionell

Peinliche Szenen? Diesmal Fehlanzeige. Weder ist Trump mit Merkel händchenhaltend durchs Weiße Haus geschlendert, wie mit der britischen Premierministerin Teresa May. Noch hat er dem Gast aus Deutschland minutenlang die Hand geschüttelt, wie Japans Ministerpräsident Shinzo Abe. Die abschließende Pressekonferenz ist ebenfalls nicht aus dem Ruder gelaufen. Obwohl sich der sonst so dünnhäutige US-Präsident einige kritische Fragen gefallen lassen musste, vor allem von den deutschen Journalisten.

Ganz offensichtlich hatte sich Trump vorgenommen, diesmal ein gutes Bild abzugeben, und möglichst nicht, wie schon so oft, aus seiner präsidialen Rolle zu fallen. Das Treffen mit der Bundeskanzlerin war jedenfalls, mit einem Wort, professionell. Und die so gegensätzlichen Charaktere - der impulsive Antipolitiker und die analytische Politmanagerin - sie haben ganz offensichtlich eine gemeinsame Gesprächsbasis gefunden. Auch wenn sich ihre Gedankenwelten nur selten kreuzen.

Noch viele strittige Punkte

Und viele Kontroversen bleiben. Beispiel Wirtschaft. Merkel pocht auf freien Handel, Trump auf mehr Fairness, die er - falls nötig - mit Strafsteuern herbeizwingen will. Beispiel Flüchtlinge. Menschen in Not zu helfen, ist für Merkel Gebot der Humanität, Trump hält Zuwanderung für ein besonderes Privileg, das zum Schutz der staatlichen Sicherheit nur im Ausnahmefall gewährt werden kann. Beispiel Europäische Union. Merkel denkt in Bündnissen, Trump will lieber mit einzelnen Ländern verhandeln, weil er dabei mehr für die USA herauszuschlagen hofft.

Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Unterschiede benennen. Klare Fragen, klare Antworten. Ausloten was geht, und was nicht. Deal oder no deal. So sieht die neue transatlantische Partnerschaft wohl aus.

Der Präsident bleibt unberechenbar