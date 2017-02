Kommentar | Veröffentlichung der Nationalität von Straftätern Standards wahren - auch wenn der Mob drängt!

Fake News zum Auto-Angriff in Heidelberg haben Polizei und Journalisten verleitet, irrelevante Informationen zu dem Fall zu veröffentlichen. Das darf nicht sein, meint SWR-Redakteur Cai Rienäcker.

Der Tatort in Heidelberg.

Kaum waren die ersten Eilmeldungen über das Geschehen in Heidelberg raus, ging es los auf Twitter, aber auch in zahlreichen Facebook-Kommentaren. Auch die Social-Media-Redakteure im SWR mussten ertragen, was da inzwischen an verbalem Schmutz und verrohter Sprache ins Netz gekippt wird – jedes Mal, wenn es möglicherweise einen terroristischen Anschlag gegeben haben könnte.

Fake News setzen Polizei unter Druck

Noch bevor man weiß, was genau passiert ist, wird in Facebook-Kommentaren öffentlich der Tod des Täters gefordert. Und bevor wir alle verlässlich erfahren, ob die Lage unter Kontrolle und der Täter gestellt ist, wissen andere schon, welche Nationalität der Täter angeblich hat, wie in diesem Tweet:

Wie die Polizei in @PolizeiMannheim souverän gegen die Hass-Bewirtschafter im Netz reagiert. #Heidelberg pic.twitter.com/sGZt5N7gVs — Christian Ginsig (@ginsig) 26. Februar 2017

Das sind Fake News, gezielte Falschinformationen, die am Wochenende auch das Polizeipräsidium in Mannheim unter Druck gesetzt haben. Auch dort wird mittlerweile getwittert und gepostet - und das ist sehr gut so. Die Polizei kann so wichtige Informationen schneller an die Bevölkerung verbreiten. Aber auch bei der Polizei liegen die Nerven irgendwann blank, wenn die Hetz- und Hass-Kommentare die eigenen Web-Auftritte überfluten.

Am Ende gab die Polizei Mannheim folgenden Tweet heraus:

Für mein Empfinden hat die Polizei hier über das Ziel hinausgetwittert. Wie kann es dazu kommen, dass eine Behörde sich genötigt sieht, ohne Not öffentlich eine solche Feststellung zu treffen? Welche Rolle spielt die Herkunft eines Täters, wenn es sich – nach Stand der Ermittlungen – nicht um einen terroristischen Anschlag handelt? Und was soll der Zusatz "ohne Migrationshintergrund"? Sollte das soviel heißen wie: ein richtiger Deutscher?

Die Herkunft spielt hier keine Rolle

Für mich ist das nicht in Ordnung, auch nicht in der journalistischen Berichterstattung. Wir geraten hier in ein sehr gefährliches Fahrwasser. Genauso, wie die Polizei den Namen des Täters aus gutem Grund erst einmal für sich behält, spielt auch die Herkunft des Mannes vorerst keine Rolle. Ansonsten verstärken wir nur Vorurteile. Es sollte in diesem Fall völlig egal sein, ob es sich um einen Deutschen mit oder ohne Migrationshintergrund oder um einen Menschen mit anderer Nationalität handelt. Das darf in einem freiheitlichen Rechtstaat für die Polizei zunächst öffentlich keine Rolle spielen. Moralische Standards dürfen nicht unter den Tisch fallen, nur weil der Mob im Netz uns dazu drängt. Wehret den Anfängen!