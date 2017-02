Kommentar | Polizei-Reaktion nach Heidelberg Aggressiven Stimmungsmachern Paroli bieten

Auf pöbelnde Angriffe im Internet hat die Polizei nach der Amokfahrt in Heidelberg reagiert: In ungewohnt harschem Ton. Zu Recht, findet SWR-Redakteurin Isabel Gotovac.

Die Polizei sucht am Tatort nach Hinweisen.

Die Antworten der Mannheimer Polizei auf Twitter mögen den ein oder anderen verwundert zurücklassen. Verwundert über den nicht ganz so offiziellen Ton von einer doch eigentlich so offiziellen Behörde.

Noch bevor man wusste, was genau in Heidelberg passiert ist, gab es diejenigen, die sich einbildeten, schon alles zu wissen. So behauptete ein Twitter-Nutzer, dass es sich bei dem Täter um einen Flüchtling handele. "Nö, ist er nicht!" antwortete die Polizei sachlich. So kennen wir das, die Polizei, unser Freund und Helfer, bleibt sachlich.

"Was soll der Scheiß?"

Doch wir kennen die Sprache im Netz - sie verroht. Und so droht wenig später ein anderer User: "Wie sieht der Täter aus? Was für eine Herkunft hat er? Erzählen Sie die ganze Wahrheit oder halten Sie Ihr Maul." Und genau das macht die Polizei nicht, sie hält nicht ihr Maul, kuscht nicht – sondern reagiert. Und zwar in ungewohnt harschem Ton. Ein "What the fuck" bläst die Polizei da auf einmal in die digitale Welt. Zu deutsch: "Was soll der Scheiß?"

Man kann sich fragen, ob die Kollegen in der Pressestelle der Polizei da ihr Hemd vielleicht ein bisschen lockerer als sonst getragen haben. Manche meinen, dass der gewählte Ton der Polizei nicht der richtige war, oder sie damit übers Ziel hinausgeschossen ist. Nein, das ist sie nicht. In Zeiten von Fake-News, Verleumdungen, Beleidigungen und Hass-Tiraden in den Social-Media-Kanälen hat die Polizei genau das getan, was wir nötiger denn je brauchen, in unserem mitunter so wild gewordenen Land.

Der Ton war richtig

Sie hat all den Freunden von Verschwörungstheorien und hässlicher Hetze – all denen, die sich im Netz hinter anonymen Fake-Profilen verstecken und in jedem noch so tragischen Ereignis wie dem in Heidelberg einen Ausländer als Täter vermuten – mit ihren Twitter-Antworten deutlich etwas entgegengesetzt. Sie hat den aggressiven Stimmungsmachern Paroli geboten.

Und nein, sie hat sich damit nicht auf das Niveau all dieser dämlichen Kommentare herabgelassen. Sie hat sie vielmehr in ihrer Hässlichkeit, Aggressivität und Dummheit entlarvt. Und damit wurden einige von denen, die am lautesten geschrien haben, auf einmal wieder ganz still. Hut ab für die Polizeiarbeit der etwas anderen Art. Der Ton, allen Kritikern zum Trotz, war und ist noch immer richtig – denn was am Ende zählt, ist die Transparenz und die Wahrheit.